Собянин принял решение о комплексном развитии территории в районе Дорогомилово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в районе Дорогомилово. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реорганизация коснется участка площадью 2,11 гектара, который расположен между Поклонной улицей и железнодорожными путями МЦД-4, недалеко от городского вокзала Кутузовская и пересечения Кутузовского проспекта с Третьим транспортным кольцом.

Градостроительный потенциал территории – 65 тысяч квадратных метров недвижимости. Запланировано строительство объектов общественно-делового назначения, что позволит создать 1,9 тысячи рабочих мест. Также в рамках проекта планируется благоустроить территорию и развить улично-дорожную сеть.

Правительство Москвы одобрило 108 проектов комплексного развития территорий общей площадью свыше 1,3 тысячи гектаров. Все они находятся в стадии реализации. В их рамках планируется построить 27,4 миллиона квадратных метров недвижимости и создать 333 тысячи рабочих мест.

Ранее мэр утвердил проект планировки части производственной зоны № 32 Котляково. Территория находится в Царицыне между Деловой улицей и путями Павелецкого направления Московской железной дороги. Она занимает 10,31 гектара, причем на большей ее части находятся устаревшие объекты складского назначения.

Там планируется построить современный жилой квартал для реализации программы реновации, школу для тысячи учеников, детский сад для 250 воспитанников и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь застройки составит 210,5 тысячи квадратных метров.

Ожидается, что реорганизация позволит создать 1,2 тысячи рабочих мест. Большая часть проекта реализуется в рамках программы комплексного развития территорий.