Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков в Зеленограде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал постановление о комплексном развитии двух участков в Зеленограде. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Речь идет об участках общей площадью 3,07 гектара, которые расположены по адресам проспект Генерала Алексеева, владение 46, строение 2, и проезд № 4801, владение 4, строения 1, 2.

Здесь хотят построить более 2,5 тысячи "квадратов" недвижимости. Проектом предусмотрено обустройство станции наземного транспорта с отстойно-разворотной площадкой. После завершения работ будет развернуто 120 новых рабочих мест. Прилегающие территории будут благоустроены.

В настоящее время в Москве утверждены и уже выполняются 107 проектов КРТ, общая площадь участков составляет более 1,3 тысячи гектаров. Всего будет построено 27,4 миллиона "квадратов" недвижимости и открыто свыше 332 тысяч рабочих мест.

Ранее Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Магистральные улицы. Мэр уточнил, что изменения затронут территорию площадью 1,6 гектара рядом со станцией метро "Полежаевская".

На месте устаревших объектов появится многофункциональный офисный центр с подземной парковкой, отделениями банков, кафе и магазинами. Также запланированы благоустройство и озеленение участка.

