Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны у станции "Полежаевская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве утвердили проект реорганизации части промзоны Магистральные улицы, изменения затронут территорию площадью 1,6 гектара рядом со станцией метро "Полежаевская". Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на месте устаревших объектов появится многофункциональный офисный центр с подземной парковкой, отделениями банков, кафе и магазинами. Также запланированы благоустройство и озеленение участка.

Проект реализуется в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В результате будет создано более тысячи рабочих мест, рассказал мэр Москвы.

Ранее Собянин принял решение о реорганизации территорий в трех столичных округах. Три участка суммарной площадью больше 15 гектаров расположены в районах Бутырском, Академическом и Хорошёво-Мнёвники. В рамках проектов построят жилые дома, школу, детсад, ФОК с бассейном, технопарк и другие объекты.