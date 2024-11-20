Более 40 проектов КРТ опубликовано на сайте правительства Москвы с начала года

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С января 2024 года на сайте столичного правительства опубликован 41 проект решений о комплексном развитии территорий (КРТ). По ним запланирован редевелопмент участков общей площадью 429 гектаров в 39 районах города, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, на выбранных участках запланировано возведение более 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оцениваются в 3,25 триллиона рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 185 миллиардов рублей. Всего будет создано 91,5 тысячи рабочих мест.

Провести реорганизацию территорий могут правообладатели земли и недвижимости, назначенный городом оператор или привлеченный инвестор. В рамках 41 проекта КРТ построят свыше 4,5 миллиона "квадратов" жилья, в том числе для участников программы реновации. Также в планах построить более 5,4 миллиона "квадратов" высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, подчеркнул глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше всего проектов находится в ЮАО – 12, в ЗАО – семь, в СВАО и ЮЗАО – по пять. На востоке города планируется провести редевелопмент трех площадок.

Ранее Сергей Собянин принял решение о реорганизации территорий в СВАО, ЮЗАО и СЗАО. Общая площадь трех участков составляет более 15 гектаров. Они расположены в районах Бутырском, Академическом и Хорошёво-Мнёвники.

Кроме того, в рамках проектов КРТ в Дорогомилове появится комплекс со спортивными и деловыми центрами. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, по итогу Москва получит 1,6 тысячи рабочих мест, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 669 миллионов рублей.