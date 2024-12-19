Собянин: в Царицыне построят школу, детский сад и спорткомплекс с бассейном

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В Москве утвердили проект планировки части производственной зоны № 32 Котляково, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Территория находится в Царицыне между Деловой улицей и путями Павелецкого направления Московской железной дороги. Она занимает 10,31 гектара, причем на большей ее части находятся устаревшие объекты складского назначения.

Там планируется построить современный жилой квартал для реализации программы реновации, школу на для тысячи учеников, детский сад для 250 воспитанников и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Общая площадь застройки составит 210,5 тысячи квадратных метров.

В рамках работ по развитию улично-дорожной сети возведут новые проезды, а участки Деловой улицы и Кавказского бульвара реконструируют. Саму территорию благоустроят и озеленят. Там появятся спортивные и детские площадки, а также парковки для автотранспорта.

Кроме того, на этом участке промзоны построят одну распределительно-трансформаторную и две трансформаторные подстанции для обеспечения территории инженерной инфраструктурой. Ожидается, что реорганизация позволит создать 1,2 тысячи рабочих мест. Большая часть проекта реализуется в рамках программы комплексного развития территорий.

Между тем два участка общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). На участках планируют построить современный жилой квартал для переселения по реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей, также здесь создадут 580 новых рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, площадь жилых комплексов составит 130,6 тысячи "квадратов", на первых этажах откроют магазины и кафе. На участке в Походном проезде построят колледж, площадь которого превысит 33 тысячи "квадратов".

В столице по программе КРТ строят новые жилые кварталы на месте старых промзон. Сейчас на разных стадиях разработки находятся 236 проектов.