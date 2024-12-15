Две территории на северо-западе Москвы реорганизуют по программе КРТ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Два участка общей площадью 8,11 гектара в столичных районах Покровское-Стрешнево и Южное Тушино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

На участках планируют построить современный жилой квартал для переселения по реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей, также здесь создадут 580 новых рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, площадь жилых комплексов составит 130,6 тысячи "квадратов", на первых этажах откроют магазины и кафе. На участке в Походном проезде построят колледж, площадь которого превысит 33 тысячи "квадратов".

В столице по программе КРТ строят новые жилые кварталы на месте старых промзон. Сейчас на разных стадиях разработки находятся 236 проектов.

Ранее сообщалось, что участки по программе КРТ реорганизуют в Бутырском районе. Там проектом предусмотрено 96 тысяч "квадратов" недвижимости.