Два участка реорганизуют в Бутырском районе по программе КРТ

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Участки по программе комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы в Бутырском районе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о двух участках на северо-востоке столицы общей площадью 2,68 гектара, расположенных на улице Милашенкова. Инвестор сможет построить там свыше 96 тысяч "квадратов" недвижимости.

"Инвестиции в проект оцениваются в 24,93 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 550 миллионов рублей. В итоге город получит более 1 100 рабочих мест", – отметил Ефимов.

Территории находятся неподалеку от станций метро "Фонвизинская" и "Бутырская", а также платформы МЦД-3 Останкино. Там возведут почти 40 тысяч квадратных метров жилья для программы реновации и других нужд города, а также общественно-деловые объекты площадью свыше 57 тысяч "квадратов", включая ФОК, многофункциональный комплекс и гостиницу на 100 номеров.

"Участки благоустроят и озеленят, а также проложат здесь новые дороги", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Постройка домов по реновации позволит переселить около 900 москвичей, создав 25 тысяч квадратных метров жилья для людей из устаревшего жилья.

"Первые этажи будут нежилыми, там откроют объекты социально-бытовой инфраструктуры. А на придомовой территории установят детские и спортивные площадки для досуга горожан", – уточнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В это же время в Коммунарке планируется возвести общественно-деловой центр, в результате чего появится более 950 рабочих мест. Площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров, его возведут у станции метро "Ольховая".

