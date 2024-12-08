Собянин: на месте бывшей промзоны Северное Очаково построят школу и детский сад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилые дома, социальные и производственные объекты появятся на месте двух промзон в Очаково-Матвеевском. Всего возведут более 3,4 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра столицы, на территории промзоны Северное Очаково построят жилой квартал, образовательную организацию для 1 950 юных москвичей, детский сад на 300 ребят, многофункциональный комплекс с медицинским центром, научно-производственные и общественные объекты и другое.



Также там сделают парк с детскими и спортивными площадками, амфитеатром, зонами отдыха и прудом.



На территории промзоны Южное Очаково уже готов детский сад, еще один и две школы находятся на стадии строительства. Кроме того, здесь возведут три жилых комплекса, три детских сада и два корпуса школы.

"В распоряжении жителей района – развитая транспортная инфраструктура: несколько станций метро и МЦД-4, Северо-Западная хорда с проспектом Генерала Дорохова", – добавил Собянин.

Ранее мэр принял решения о комплексном развитии семи участков в Западном и Юго-Западном административных округах. Их общая площадь равна 6,19 гектара. Эти участки расположены на территории Можайского, Академического и Гагаринского районов столицы. При этом четыре реорганизуемых участка находятся на западе Москвы по адресам Можайское шоссе, владения 5, 13, 25 и 43.

