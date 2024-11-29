В Москве реорганизуют участок промзоны Магистральные улицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок бывшей промзоны Магистральные улицы в Хорошёвском районе будет реорганизован по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках утвержденного проекта, на участке площадью 1,6 гектара, который находится возле станций "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии и "Хорошёвская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, в течение 4 лет возведут общественно-деловую недвижимость.

На территории появится многофункциональный офис площадью 41,2 тысячи квадратных метров с подземным паркингом, торговыми помещениями, отделениями банков и кафе.

Рядом с офисом специалисты планируют привести в порядок и озеленить участок площадью около 0,2 гектара. Кроме того, на территории организуют парковую зону, уличный амфитеатр и площадки для работы и отдыха. Также будут обустроены проезды и пешеходные зоны.

По словам Ефимова, инвестиции в развитие площадки составят практически 14 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 409,7 миллиона рублей. В результате Москва получит более 1 000 рабочих мест, заключил он.

Ранее Сергей Собянин принял решение о реорганизации территорий в трех столичных округах. Три участка суммарной площадью больше 15 гектаров расположены в районах Бутырском, Академическом и Хорошёво-Мнёвники. В рамках проектов построят жилые дома, школу, детсад, ФОК с бассейном, технопарк и другие объекты.

