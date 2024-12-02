Промышленные и технологические парки построят на бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре промышленных и технологических парка возведут на части бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Отрадное на части бывшей промзоны Алтуфьевское Шоссе инвестор построит четыре промпарка и технопарка общей площадью почти 275 тысяч квадратных метров. В результате появится свыше 2,8 тысячи рабочих мест", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Участок располагается между Алтуфьевским шоссе, рекой Лихоборкой и железнодорожными путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, производственные объекты обеспечат за счет строительства трех улиц и реконструкции Проектируемого проезда № 4875. Общая площадь новых дорог составит 1,49 километра.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, в рамках крупных градостроительных проектов появляется пешеходная инфраструктура и развивается каркасный общественный транспорт.

Вместе с тем в Москве реорганизуют участок промзоны Магистральные улицы. В рамках утвержденного проекта на участке площадью 1,6 гектара, который находится возле станций "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии и "Хорошёвская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, в течение 4 лет возведут общественно-деловую недвижимость.

