Участки в шести районах столицы будут реорганизованы в рамках КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестор и назначенные городом операторы реализуют пять проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Измайлове, Соколиной Горе, Зябликове, Хорошёво-Мнёвниках, Щукине и Савеловском районе столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проекты были утверждены еще в октябре. Их общая площадь составила 12,2 гектара.

"По ним запланировано строительство современных жилых кварталов, а также общественно-деловых объектов. Инвестиции в проекты составят около 81 миллиарда рублей", – отметил вице-мэр.

При этом ежегодный бюджетный эффект планируется в 6,5 миллиарда рублей. Кроме того, проекты поспособствуют созданию свыше трех тысяч рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

Все площадки расположены вблизи крупных транспортных объектов и магистралей. Из них одну территорию реорганизует инвестор, а за остальные будут отвечать операторы КРТ.



На реализацию проектов понадобится примерно от четырех до пяти лет, указал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, на участках возведут в общей сложности 244,2 тысячи "квадратов" различной недвижимости.

"Так, 57,5 тысячи квадратных метров приходится на современное жилье, а 186,7 тысячи квадратных метров – на общественно-деловую недвижимость, включая гостиницу на 120 номеров, детский сад и спортивный комплекс с объектами торговли, кафе и ресторанами", – пояснил он.

Помимо этого, во дворах ЖК специалисты обустроят детские и спортивные площадки, уделят внимание дорогам, а также проведут благоустройство и озеленение.

Накануне также в рамках КРТ Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны Магистральные улицы. Мэр уточнил, что изменения затронут территорию площадью 1,6 гектара рядом со станцией метро "Полежаевская".

На месте устаревших объектов появится многофункциональный офисный центр с подземной парковкой, отделениями банков, кафе и магазинами. Также запланированы благоустройство и озеленение участка.

