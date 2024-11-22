Москва выделила более 300 га земли застройщикам для реализации градпроектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва выделила застройщикам 361 земельный участок общей площадью 303,6 гектара для реализации градостроительных проектов за счет средств Адресной инвестиционной программы в первые 9 месяцев 2024 года, рассказал заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, строительная отрасль является одним из драйверов развития экономики столицы. Кроме того, возведение объектов за счет бюджета позволяет улучшать социальную и транспортную инфраструктуру во всех городских районах.

На выделенных участках специалисты возведут школы, детские сады, поликлиники, а также дорожные, инженерные и другие объекты, уточнил вице-мэр. При этом земельные территории были отданы тем застройщикам, которые работают по городскому заказу, по договорам безвозмездного пользования, а также по аренде с разным сроком действия – от 1 года до 5 лет.

Как уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего участков было предоставлено на территории ТиНАО – 69 общей площадью более 92 гектаров, а также на юге столицы – свыше 50 общей площадью почти 17 гектаров.

Из них 0,55 гектара пойдут под строительство школы на 1,1 тысячи учеников в Щербинке. В свою очередь, на проспекте Лихачева в Даниловском районе возведут детский сад для 350 воспитанников, а на Пролетарском проспекте в Царицыне – подстанцию скорой помощи на шесть машино-мест.

Между тем на северо-востоке столицы предоставлено 47 участков площадью почти 32 гектара. Причем на 7,3 гектара из них появятся дороги и путепроводы через железнодорожные пути, соединяющие Костромскую улицу и Юрловский проезд. Еще 0,8 гектара пойдут на физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Павла Корчагина.

Кроме того, в центре столицы на участке площадью 0,66 гектара, расположенном на Госпитальном Валу, специалисты построят детский сад на 200 мест. В Очаково-Матвеевском более 0,6 гектара земли будет предоставлено для строительства еще детского сада также на 200 воспитанников.

Тем временем в Москве с января по октябрь этого года началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Современные городские кварталы возведут в 11 округах столицы. В рамках программы уже приступили к редевелопменту участков общей площадью 351 гектар.

До этого столичные власти также одобрили еще несколько проектов КРТ. В Дорогомилове появится деловой комплекс со спортивными и деловыми центрами. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, по итогу Москва получит 1 600 рабочих мест, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 669 миллионов рублей.

