Собянин рассказал о мерах поддержки инвесторов и застройщиков в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва предоставила инвесторам и застройщикам 50 участков за 1 рубль в год для строительства производств. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Такая мера поддержки была введена еще в марте 2022 года. Она позволяет бизнесу быстрее и эффективнее наладить выпуск важной для города продукции.

"В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов уже предоставили в аренду на льготных условиях около 263 гектаров. На новых производствах смогут работать свыше 25,5 тысячи человек", – отметил градоначальник.

К примеру, в Ново-Переделкине строится комплекс по изготовлению мясной продукции, а в Очаково-Матвеевском возводится производственный пищевой комплекс для сети ресторанов.

На данный момент в городе одобрены и реализуются более 90 промышленных масштабных инвестпроектов. Часть заводов уже построена, на них ведется выпуск продукции.

Так, в феврале этого года в Гольянове было открыто производство высокоскоростных лифтов, где ежегодно смогут выпускать до 1 тысячи изделий.

С января 2024 года на сайте столичного правительства опубликован 41 проект решений о комплексном развитии территорий (КРТ). По ним запланирован редевелопмент участков общей площадью 429 гектаров в 39 районах города.

В рамках масштабного проекта благоустройства прибрежных территорий Москвы-реки, который реализуется в течение 5 лет, инвесторы привели в порядок 5 набережных общей протяженностью около 4 километров.