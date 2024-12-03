Собянин принял решения о комплексном развитии семи участков в ЗАО и ЮЗАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решения о комплексном развитии семи участков в Западном и Юго-Западном административных округах. Их общая площадь равна 6,19 гектара, передает портал мэра и правительства Москвы.

Эти участки расположены на территории Можайского, Академического и Гагаринского районов столицы. Глава города уже подписал соответствующие постановления.

При этом четыре реорганизуемых участка находятся на западе Москвы по адресам Можайское шоссе, владения 5, 13, 25 и 43. Суммарно их площадь равна 3,16 гектара. На этой территории удастся возвести 83,7 тысячи квадратных метров недвижимости.

Проект также предполагает строительство современного жилья для программы реновации и прочих нужд столицы. При этом на нежилых первых этажах зданий можно будет разместить офисные помещения и отвести место под предприятия сферы услуг.

Планируется также благоустроить и озеленить близлежащие территории. Реорганизация создаст условия для появления более 300 новых рабочих мест.

Еще один участок, площадь которого составляет 2,01 гектара, находится на юго-западе Москвы по адресу Профсоюзная улица, владения 4–12. Он расположен неподалеку от станции метро "Академическая", между улицами Дмитрия Ульянова и Кедрова.

На этом участке могут построить 60 тысяч квадратных метров недвижимости. Здесь планируется создать современный сбалансированный квартал, где будут расположены жилые дома и объекты общественно-делового назначения, в том числе офисы, отделения банков, торгово-развлекательный центр, гостиница на 135 номеров, а также кафе и рестораны. После реорганизации на этой территории может возникнуть свыше 800 новых рабочих мест.

Два оставшихся участка, которые подлежат реорганизации, занимают 1,02 гектара. Они находятся на юго-западе города по адресам улица Вавилова, владения 48В, 66, 68. На этих территориях может появиться 18,9 тысячи квадратных метров недвижимости.

Проект подразумевает строительство современных жилых домов для программы реновации и других нужд Москвы. Также планируется создать объекты коммерческого назначения, в том числе офисы, магазины, кафе и рестораны.

В ходе реорганизации будет развиваться улично-дорожная сеть. Специалисты также благоустроят территорию, в том числе за счет размещения спортивных и детских площадок. После завершения работ на участках появится более 70 новых рабочих мест.

К настоящему моменту одобрение получили 105 проектов комплексного развития территорий. Все они находятся в стадии реализации. Их общая площадь превышает 1,2 тысячи гектаров. Предполагается, что после их реализации в городе появится более 25,2 миллиона квадратных метров недвижимости и будет создано около 280 тысяч рабочих мест.

Также Собянин одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке. Площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров. Его построят рядом со станцией метро "Ольховая". После окончания работ в ТиНАО появится более 950 рабочих мест.