Москвичи приобрели у города более 33 гектаров земли для ИЖС за 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году москвичи приобрели у города 33,3 гектара земли, или 290 участков, для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Из них почти 140 объектов выкупили по льготной цене, составляющей 40% от кадастровой стоимости, а остальные стали собственностью физических лиц по итогам конкурентных процедур", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

На территориях, которые были проданы на аукционе, жители Москвы смогут возвести более 74 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих объектов.

Уже четыре года жители столицы могут приобретать земельные участки со скидкой 60%. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон "О землепользовании в городе Москве". Возможностью могут воспользоваться владельцы недвижимости, чьи участки предназначены для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства.

Между тем начиная с 2020 года по итогам реализации на торгах и заключения договоров купли-продажи и аренды, а также выкупа горожане смогли получить от столицы около 1 тысячи участков для возведения частных жилых домов. Их общая площадь превысила 116,5 гектара.

С апреля 2020 года город заключил 521 договор купли-продажи таких участков с собственниками, которые ранее арендовали эту землю у столицы. Таким путем москвичи смогли оформить в собственность более 57 гектаров земли для ИЖС, после чего получили право распоряжаться ей по своему усмотрению.