Механизм эскроу-счетов распространится на строительство индивидуальных домов

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Правила расчетов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в сфере строительства жилых домов изменятся с 1 марта 2025 года, когда в силу вступит соответствующий Федеральный закон. Основным нововведением станет использование эскроу-счетов.

Принятие нового закона подразумевает создание механизма привлечения средств россиян для строительства личных жилых домов на основании договоров строительного подряда через эскроу-счета. Его ключевая особенность будет заключаться в урегулировании отношений заказчика и подрядчика.

Эскроу-счет представляет собой специальный банковский счет, который обеспечивает безопасность расчетов между покупателем и продавцом. В частности, средства заказчика будут оставаться на эскроу-счетах вплоть до завершения подрядчиком возведения жилого дома. При этом подрядчик должен будет финансировать строительно-монтажные работы из собственных или кредитных средств.

Применение таких правил позволит гарантированно защитить средства россиян во время строительства домов, а также нивелирует риски потери денег заказчиками при условии неисполнения обязательств подрядчика. Кроме того, нововведения должны снизить риск незавершения строительства, что будет способствовать уменьшению количества граждан, которые столкнулись с недобросовестными подрядными организациями.

Вместе с тем простой механизм взаимодействия между россиянами, подрядчиками и банками будет способствовать повышению прозрачности частного домостроения. Его введение даст подрядчикам возможность планировать развитие своего бизнеса за счет банковского финансирования, а сами банки, в свою очередь, смогут выдавать кредитные средства на основе приемлемых ставок за счет более качественного управления кредитным риском.

При этом вступление нового закона в силу застрахует средства покупателя на случай банкротства банка. В такой ситуации компенсировать риски должно будет агентство по страхованию вкладов. В этих целях средства, размещенные на счетах эскроу, будут застраховываться на сумму, достигающую 10 миллионов рублей.

В качестве цифровой базы, на основании которой будет функционировать новый механизм, будет использоваться портал строим.дом.рф. С его помощью все участники возведения смогут взаимодействовать в онлайн-формате. На платформе также будут представлены проекты индивидуальных жилых домов, строительство которых станет возможно через использование эскроу-счета.

В целях поддержки нововведений ДОМ.РФ запустил собственную программу субсидирования кредитов подрядным организациям. Ее суть сводится к льготному кредитованию подрядчиков при возведении частных домов с использованием эскроу по ставке, не превышающей 1% годовых.

При этом те доходы, которые банки недополучат, будут возмещены в соответствии с программой. Предполагается, что в общей сложности будут просубсидированы кредиты на строительство по меньшей мере 1 миллиона квадратных метров нового индивидуального жилья.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязанности оформлять права на дома сразу после их строительства. Закон предлагает обязать собственников земельных участков и граждан, не являющихся их владельцами, использовать дома согласно установленным целевым назначениям и видам разрешенного использования.