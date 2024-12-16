Собянин: объем взаимной торговли между Москвой и Китаем увеличился на 7,7%

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В течение первых девяти месяцев 2024 года товарооборот между Москвой и Китаем вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля Москвы в общем объеме торговли между странами составляет более 40%. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам мэра, на долю Китая приходится более 7% от общего объема несырьевого неэнергетического экспорта Москвы. В эту страну поставляются товары, произведенные в столице, в том числе продукция машиностроения, приборостроения, медицинская техника, продукты питания и другие товары.

В частности, столичные предприятия заключили договоры с китайскими производителями автобусов и торговых автоматов на поставку своих разработок. Кроме того, фармацевтическая компания открыла дочернее предприятие в Китае, чтобы укрепить партнерские отношения.

Столичным производителям помогает найти новых партнеров за рубежом центр "Моспром", подчеркнул Собянин.

Правительство также поддерживает развитие экспорта из Москвы. В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предприятия получают консультации, аналитические данные и содействие в продвижении своей продукции на внешних рынках.

Между тем на Китай в первом полугодии пришлось свыше 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС. В целом объем взаимной торговли столицы с участниками организации в январе – июне 2024 года увеличился почти на 15%.