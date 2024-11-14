Продукцию московских компаний экспортируют в Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские производители продолжают развивать сотрудничество со странами Персидского залива. Так, столичную продукцию экспортируют в Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводят на портале мэра и правительства столицы.

На сегодняшний день мегаполис стал лидером среди других городов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в страны Персидского залива. Например, за первое полугодие 2024-го свыше 50% поставок от общего объема столичного ННЭ в регион пришлось на Иран, более 25% – на Саудовскую Аравию и еще около 15% заняли ОАЭ.

При этом вице-мэр подчеркнул, что укреплять международное сотрудничество столичным промышленникам помогает центр "Моспром". Благодаря ему в середине сентября 8 московских агропромышленных компаний приняли участие в международной выставке FoodEx Saudi.

На коллективном стенде предприятия показали товары для здорового питания, премиум-сорта чая, адаптированное под рынок Саудовской Аравии мороженое, безалкогольные напитки и другую продукцию, уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Больше всего внимания арабских контрагентов привлекло компактное оборудование для выпуска кондитерских изделий, после чего, продолжил Гарбузов, московское предприятие заключило контракт на поставку.

Помимо этого, зарубежные партнеры также приметили рыбную продукцию, производящуюся в Москве. В данный момент один из ее производителей при поддержке "Моспрома" готовится пройти сертификацию по стандартам халяль для заключения новых контрактов с арабскими партнерами.

На сегодняшний день продукция этого предприятия уже представлена в таких странах, как Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Белоруссия и Киргизия. По словам заместителя коммерческого директора компании Виктории Исаевой, сертификат "Халяль" позволит выйти на новые перспективные рынки стран Ближнего Востока и Африканского континента.

Между тем благодаря всесторонней поддержке Московского экспортного центра в 2024 году объем экспорта столичного бизнеса составил почти 20 миллиардов рублей. В топ направлений вошли Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция, Индия, ОАЭ, Египет, Азербайджан и Киргизия.

По словам Сергея Собянина, экспорт столичного бизнеса в Турцию увеличился в 6 раз, а в Сербию – в 34 раза. Кроме того, в Азербайджане этот показатель увеличился в 60 раз.