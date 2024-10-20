Мантуров: соглашение о свободной торговле с Индонезией могут подписать в ближайшее время

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Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индонезией может быть подписано в ближайшее время, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров по итогам рабочей поездки в Джакарту, где он участвовал в инаугурации главы государства Прабово Субианто.

"Коллеги из Евразийской экономической комиссии находятся уже на финальной стадии переговоров. Россия как страна-участник уже все вопросы свои урегулировала. И мы рассчитываем, что если <…> до конца года индонезийская сторона примет представителя Евразийской экономической комиссии, то, думаю, в ближайшее время будет завершена работа и будет подписано соглашение", – цитирует российского политика ТАСС.

При этом российская сторона обсуждает с Индонезией поставки мясной продукции. Вместе с тем государства намерены нарастить объем экспорта зерна, указал Мантуров.

По его словам, в 2023 году объем поставок почти достиг 1,5 миллиона тонн, но "определенный рост" фиксируется и в настоящий момент. Так, на сегодняшний день Россия занимает около 10% объема рынка зерновых культур на индонезийском рынке.

Вместе с тем российская сторона заинтересована в поставках нефти и сжиженного природного газа (СПГ) в Индонезию, подчеркнул вице-премьер РФ. Также представители государств обсуждают сотрудничество в сфере атомной энергетики. Оно могло бы развиваться при участии Росатома, отметил Мантуров.

Кроме того, Россия и Индонезия рассматривают сотрудничество в создании космической инфраструктуры на территории Индонезии. С Роскосмосом обсуждается создание многоспутиниковой орбитальной группировки, рассказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, а также для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа. Тем не менее, общие основные усилия должны быть сосредоточены на развитии и укреплении собственных платформ, подчеркнул российский лидер.

