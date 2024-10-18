Путин заявил, что РФ максимально открыта для делового сотрудничества с другими странами

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Москва открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил Владимир Путин в своем обращении к участникам Делового форума БРИКС.

"Россия максимально открыта для взаимовыгодного делового сотрудничества, мы формируем комфортные, глобально-конкурентные условия работы для бизнеса – для отечественного и иностранного, для привлечения капиталов и технологий из-за рубежа", – сказал российский президент.

Глава государства подчеркнул, что общие основные усилия должны быть сосредоточены на развитии и укреплении собственных платформ.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 октября в Казани. Приглашения на участие в саммите были направлены представителям 38 стран мира. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков добавил, что восемь стран будут представлены вторыми или третьими лицами страны.

На саммите планируется утвердить список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января.