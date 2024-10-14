Кабмин РФ разработает новый нацпроект в сфере внешней торговли

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Правительство России занимается разработкой нового национального проекта в сфере внешней торговли, рассказал российский премьер Михаил Мишустин.

"В этом году завершается национальный проект "Международная кооперация и экспорт", реализуемый с 2019 года. Сегодня идет работа над документом, который охватит следующий этап", – цитирует его РИА Новости.

Премьер добавил, что уже сейчас РФ помогает бизнесу на протяжении всего цикла жизни проекта – от выбора ниши экспорта до масштабирования поставок и постройки сервисной сети за рубежом.

Кроме того, Москва взаимодействует со своими партнерами и планирует увеличить товарооборот между странами, а также заключить еще ряд соглашений о свободной торговле и упрощением процедур соответствия.

Мишустин заметил, что российский экспорт динамично развивается. В основном, добавил он, это связано с расширением сотрудничества по линии дружественных стран, а также с трансформацией экспорта России.

В итоге за 4 года поставки в такие государства выросли почти на треть, до 86% от всего объема отечественного экспорта за 7 месяцев 2024 года. Ключевыми направлениями здесь стали такие страны, как Китай, Индия и Египет.

Между тем валовый внутренний продукт (ВВП) России за 8 месяцев текущего года вырос на 4,2%. По словам Мишустина, что российская внешняя торговля продолжает динамично развиваться, несмотря на беспрецедентные вызовы.

