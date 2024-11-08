Сергей Собянин рассказал о всесторонней поддержке экспорта товаров из Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что Московский экспортный центр оказывает всестороннюю поддержку столичному бизнесу при выходе на рынки дружественных стран. Так, в 2024 году объем экспорта при поддержке центра составил почти 20 миллиардов рублей.

"В топ направлений вошли Китай, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Турция, Индия, ОАЭ, Египет, Азербайджан и Киргизия", – отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, экспорт столичного бизнеса в Турцию увеличился в 6 раз, а в Сербию – в 34 раза. Кроме того, в Азербайджане этот показатель увеличился в 60 раз.

Лидером по экспорту остается рынок Китая. Туда из Москвы поставляются бытовая химия, продукты питания, электроника, высокотехнологичное оборудование и косметика, уточнил мэр.

Между тем столичные предприниматели малого и среднего бизнеса могут воспользоваться различными мерами поддержки от города, включая бесплатные курсы и образовательные программы. Предприятия могут получить льготные кредиты, а начинающие бизнесмены, работающие меньше 1 года, могут взять займ до 5 миллионов рублей под 13,5%.