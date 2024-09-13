На 8% вырос несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в страны ШОС

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За первые 6 месяцев 2024 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в стране Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос более чем на 8%, рассказала пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Сейчас доля Москвы в общероссийском объеме поставок в ШОС составляет порядка 16%", – пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Главным партнером Москвы в первом полугодии стала Белоруссия, на нее приходится более трети от всех объемов экспорта. Также наблюдается рост в сторону Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Киргизии и Пакистана.

"Около 76% московского ННЭ в страны ШОС приходится на экспорт товаров отраслей промышленности: механическое оборудование и технику, продукцию радиоэлектроники, медицинскую технику, кабельную продукцию", – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Наибольшим спросом пользуются товары машиностроения (39%), продукция металлообработки (23%) и химические товары (18%). При этом также вырос экспорт товаров пищевой и перерабатывающей промышленности Москвы, показатель достиг 16%, добавили в пресс-службе. Наибольшим спросом пользуются московские кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные и сокосодержащие напитки, а также мука.

Ранее стало известно, что товарооборот Китая и России за январь – август увеличился на 1,9% по сравнению с тем же периодом 2023 года, составив 158,4 миллиарда долларов.

