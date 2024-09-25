Производители Москвы нарастили экспорт продукции в страны Африки и Азии с начала 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные производители нарастили экспорт товаров обрабатывающей и пищевой промышленности в Африку и Юго-Восточную Азию с начала 2024 года, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, рост произошел благодаря поддержке города. Например, в рамках программ развития торгово-экономического сотрудничества объем взаимной торговли Москвы и Индонезии за первое полугодие 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вырос практически в два раза.

"Среди товаров промышленности драйверами развития стали изделия металлообработки, фармацевтики, косметики, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности", – цитируют Ликсутова на портале мэра и правительства столицы.

Еще столичные предприятия поставляют товары для здорового питания, стоматологии, а также лекарственные и косметические средства.

Помимо этого, объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Индонезию за первые шесть месяцев 2024-го увеличился почти в 10 раз, добавил, в свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Положительную динамику демонстрирует и пищевая отрасль – по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года поставки выросли более чем на 19%", – продолжил он.

Также положительные результаты наблюдаются во взаимной торговле между Москвой и Сенегалом, например поставки популярного там столичного мороженого выросли на 78%.

Между тем Москва активно работает над развитием экспорта и в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Так, за первые 6 месяцев 2024 года несырьевой неэнергетический вывоз вырос более чем на 8%. Сейчас доля мегаполиса в общероссийском объеме поставок в ШОС составляет порядка 16%.

При этом главным партнером Москвы в первом полугодии стала Белоруссия, на нее приходится более трети от всех объемов экспорта. Также наблюдается рост в сторону Ирана, Узбекистана, Таджикистана, Индии, Киргизии и Пакистана. Еще около 76% московского ННЭ в страны ШОС приходится на экспорт товаров отраслей промышленности: механическое оборудование и технику, продукцию радиоэлектроники, медицинскую технику, кабельную продукцию.