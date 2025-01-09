В России на модернизацию инфраструктуры ЖКХ выделят 4,5 трлн рублей

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На реализацию нового федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года будет выделено 4,5 триллиона рублей. Об этом заявил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Российский лидер назвал важным элементом нового проекта модернизацию объектов питьевого водоснабжения и попросил Файзуллина держать это на особом контроле. По словам президента, в некоторых регионах страны вопрос с питьевым водоснабжением является особенно острым.

Ранее СМИ писали, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует обратиться за иностранными инвестициями в модернизацию инфраструктуры ЖКХ. Это позволит использовать новые технологии.

Как утверждали журналисты, ведомство готово участвовать в выставках и форумах в рамках БРИКС и ООН-Хабитат для налаживания связей с партнерами из Франции, Словакии, Эквадора и других государств.