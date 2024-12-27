"Известия": Минстрой обратится к другим странам ради инвестиций в ремонт ЖКХ

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России намерено обратиться к другим странам ради инвестиций в ремонт ЖКХ. Всего планируется привлечь 4,5 триллиона рублей, пишет газета "Известия".

Это позволит использовать новые технологии. Ведомство готово участвовать в выставках и форумах в рамках БРИКС и ООН-Хабитат, чтобы наладить взаимодействие с партнерами из Франции, Словакии, Эквадора и других стран, говорится в статье.

В настоящее время Минстрой прорабатывает этот вопрос, процесс завершат в конце следующего года.

Перед министерством стоит задача усовершенствовать коммунальную инфраструктуру. Так, свыше двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки построят и реконструируют к 2030 году. Ведомство также рассчитывает улучшить качество коммунальных услуг для 20 миллионов граждан.

Ранее министерство представило на выставке "Россия" достижения во всех областях строительства и городского хозяйства. В их числе – робот-дворник "Городовой". Он подключен к системе "Безопасный город", поэтому не только убирает улицы, но и следит за безопасностью.

