"Известия": рост тарифов на ЖКХ связан с региональными особенностями

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Повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) связано с рядом факторов, в том числе и с региональными особенностями. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на администрации российских регионов и Минстрой РФ.

Изначально жители Костромской, Калужской, Омской, Тюменской и Рязанской областей пожаловались на рост цен ЖКУ в платежках ЖКХ, несмотря на плановую индексацию тарифов, которая произошла 1 июля. Так, плата была выше заявленного кабмином уровня, увеличившись на 15–20%.

Сенатор Ольга Епифанова объяснила, что это произошло из-за разницы в климатических условиях, особенностях коммунальной инфраструктуры, степени изношенности сетей и вида топлива, применяемого в котельных, – каменный уголь, газ или мазут. Она также указала на то, что в прошлом году тарифы не менялись, а в этом году власти провели первую индексацию цен на ЖКУ за последние полтора года.

В Минстрое, в свою очередь, заявили, что индексация тарифов на ЖКУ была реализована в рамках инфляции, а также на основании показателей и параметров, зафиксированных в прогнозе социально-экономического развития РФ, который составлялся с учетом стоимости ресурсов, затрат на ремонт и обновления объектов, инженерных сетей и коммуникаций.

С 1 июля тарифы на коммунальные услуги изменились. Теперь регионы сами устанавливают размер повышения, однако средний индекс для каждого субъекта, а также величина, на которую от него можно отклоняться (в большую или меньшую сторону), утверждены кабмином (для Москвы индексацию ограничили 11%). В среднем, по прогнозам Минэкономразвития, размер платы вырастет на 500–550 рублей.

