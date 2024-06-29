Российские банки перестанут взимать комиссию за оплату ЖКУ с льготников с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В июле 2024 года в России вступят в силу сразу несколько важных изменений. В частности, они коснутся пенсий, госпошлин и льготной покупки недвижимости.

Обновления в пенсиях

Те россияне, кому в июне исполнилось 80 лет, уже в июле смогут получить повышенную пенсию (размер доплаты – 100% фиксированной части, то есть 8 134 рубля 88 копеек в 2024 году). Это же касается и пожилых, которым оформили I группу инвалидности.

Однако фиксированную часть удваивают только на основе одной из этих двух причин. К примеру, если ранее гражданину повысили пенсию после оформления I группы инвалидности, то в момент 80-летия второй раз ее увеличивать не будут.

Кроме того, с июля банки перестанут взимать комиссию за оплату жилья и коммунальных услуг с россиян, нуждающихся в соцподдержке. В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Изменения ждут и систему пенсионных накоплений. Во-первых, с июля Соцфонд начнет информировать россиян о состоянии их счетов в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Происходить это будет раз в три года через личный кабинет на "Госуслугах".

Во-вторых, граждане смогут использовать средства со счета накопительной пенсии для формирования долгосрочных сбережений (ПДС).

Программой имеют право воспользоваться все совершеннолетние граждане, а формировать сбережения человек может самостоятельно за счет личных взносов, а также за счет ранее созданных пенсионных накоплений. Для ПДС предполагается повышенный уровень госгарантий – 2,8 миллиона рублей. Кроме того, в течение первых трех лет можно получить дополнительные стимулирующие взносы от государства в объеме до 36 тысяч рублей ежегодно.

Отмена льготной ипотеки

С 1 июля в России завершается действие льготной ипотеки для новостроек под 8%. Эксперты ожидают, что после отмены программы цены на новостройки до конца года могут упасть на 15–20%. Однако есть вероятность, что они вырастут на вторичном рынке из-за притока туда потенциальных покупателей и повышения спроса.

Рост пошлин

С 1 июля в стране увеличится госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем. Теперь вместо 5 000 рублей она обойдется в 6 000. В свою очередь, за аналогичный документ нового поколения для ребенка до 14 лет придется заплатить 3 000 рублей вместо 2 500.

Помимо этого, вырастет еще ряд госпошлин:

за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства – с 5 000 до 6 000 рублей;

за регистрацию иностранца или лица без гражданства по месту жительства в РФ – с 350 до 420 рублей;

за прием в гражданство РФ – с 3 500 до 4 200 рублей;

за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников – с 10 000 до 12 000 рублей;

за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства – с 4 200 до 3 500 рублей.

Стоимость крепкого алкоголя

С 1 июля также вырастет минимальная розничная стоимость алкоголя крепостью выше 28 процентов, в том числе водки (с 281 до 299 рублей) за 0,5 литра и коньяка (с 517 до 556 рублей).

В случае если минимальная цена будет занижена, должностному лицу придется заплатить штраф 50 000 рублей, юридическому – 100 000.

Новости от банков

В июле российские банки также ждут нововведения. Одно из самых важных – с 1-го числа должникам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, будет легче гасить потребкредиты. На сегодняшний день они фактически становятся заложниками своих займов, так как сначала погашают штрафы и пени, затем проценты, начисленные за текущий период платежей, и только потом "тело" кредита. По новым правилам заемщики будут в первую очередь выплачивать проценты, потом уменьшать основной долг, а пени и штрафы станут заключительными.

Помимо этого, завершать исполнительное производство о взыскании долгов с 1 июля будут в разы быстрее – не два месяца, а максимум три дня. Речь идет, например, о россиянах, которые уже выплатили заемы или объявлены банкротами.

Кроме того, с 25 июля банковские транзакции будут проверять дважды с помощью "антифрода" (система мониторинга и предотвращения мошеннических операций) – и в банке отправителя, и в банке получателя.

В случае если счет в черном списке, транзакцию заблокируют, а если счет сомнительный, то будут еще более тщательно проверять. Если же банк перечислит на такой счет деньги без согласия клиента, то должен будет вернуть всю сумму.

Тарифы на коммуналку

С 1 июля изменятся тарифы на коммунальные услуги. Важно: регионы сами устанавливают размер повышения, однако средний индекс для каждого субъекта, а также величина, на которую от него можно отклоняться (в большую или меньшую сторону), утверждены кабмином (для Москвы индексацию ограничили 11 процентами).

В среднем, по прогнозам Минэкономразвития, размер платы вырастет на 500–550 рублей.

Парковки в Москве

Изменения коснутся и столичных платных парковок: с 1 июля их стоимость на 12 улицах снизится. Тариф решили уменьшить из-за низкой загруженности этих участков (меньше 50%). Плата также поменяется и на 12% улиц, где средняя занятость превышает 80%.

В столичном Дептрансе отметили, что это позволит перераспределить трафик и сократить перепробеги автомобилей во время поиска парковочного места. Изменения коснутся и нескольких парковок со шлагбаумом в центре города.

Посмотреть список улиц, кторых коснулись изменения, можно по ссылке.