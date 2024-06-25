РЖД увеличат число "Сапсанов" между Москвой и Петербургом в июле

Фото: ТАСС/Игорь Генералов

Российские железные дороги (РЖД) планируют увеличить количество поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, так как на большинстве июльских рейсов их заполняемость достигла 100%, передает телеграм-канал магистрали.

Так, по выходным, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июля, будут курсировать дополнительные рейсы: из Москвы в Санкт-Петербург (№ 786) и в обратном направлении (№ 763). Кроме того, за счет сдвоенных составов увеличится число мест в поездах № 754 (кроме 7 июля), № 777 (кроме 6 июля), а также № 780 и 767 (отправлением в будние дни).

В организации уточнили, что билеты на эти поезда уже в продаже. Приобрести их можно на сайте магистрали, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", веб-приложении и кассах.

Ранее москвичам напомнили о недопуске сопровождающих в скоростные поезда между Москвой и СПБ. В пресс-службе РЖД пояснили, что сопровождающие не допускаются в вагоны в соответствии с приказом Минтранса РФ от 9 января 2024 года "Об изменении степени угрозы совершения не носящего террористического характера акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса". Помимо этого, доступ сопровождающих ограничен в поезда № 60 "Сапсан".

До этого пресс-служба магистрали пообещала рассмотреть возможность запуска систем охлаждающих в жару туманов. Они уже заработали в тестовом режиме на двух столичных вокзалах – Восточном и Павелецком. Уточняется, что на пером системы туманообразования для охлаждения и увлажнения воздуха расположились при входе в здание, а на втором – при выходе на первую платформу.

