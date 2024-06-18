РЖД: провожающие не допускаются в скоростные поезда между Москвой и Петербургом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перевозчик не обязан допускать сопровождающих в скоростные пассажирские поезда № 728/727, № 747/748 Москва – Санкт-Петербург – Москва. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Ранее в Сети распространилась информация о недопуске сопровождающих во все поезда с начала 2024 года.

В пресс-службе РЖД пояснили, что сопровождающие не допускаются в вагоны в соответствии с приказом Минтранса РФ от 9 января 2024 года "Об изменении степени угрозы совершения не носящего террористического характера акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса". Помимо этого, доступ сопровождающих ограничен в поезда № 60 "Сапсан".

При этом в поезда дальнего следования ФПК сопровождающие допускаются вместе с пассажирами.

"Отметим, что при посадке пассажиров в вагон поезда, стоянка которого на станции составляет менее пяти минут, проводник вагона рекомендует провожающим не проходить в вагон. Проводники всегда готовы помочь пассажирам с багажом", – приводит заявление компании Агентство "Москва".

Ранее правительство РФ одобрило указ о строительстве первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. В следующем году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство ВСМ направят не менее 300 миллиардов рублей по ставке не более 1%.

