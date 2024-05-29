РЖД добавили в приложение возможность указать в билете приметы питомца

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Российские железные дороги (РЖД) обновили мобильное приложение и добавили в него возможность указать кличку, вид и описание питомца в билете, чтобы проводник был проинформирован о перевозке конкретного животного. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что для пассажиров также появились и другие опции. Так, добавлен подсказчик, помогающий быстро внести или изменить данные о пассажирах, и отключена проверка совершеннолетия пассажиров, сопровождающих инвалидов (в том числе при покупке для них билетов в спецкупе).

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Отмечается, что приложение "РЖД Пассажирам" объединяет все необходимые гражданам сервисы: выбор маршрута, оформление билетов и дополнительных услуг, онлайн-табло и другое. Кроме того, добавили в компании, с помощью приложения покупается все больше электронных билетов: с января по апрель этого года на поезда дальнего следования оформлено свыше 15,5 миллиона билетов, что составило 30,8% от общей продажи билетов по сравнению с таким же периодом 2023 года.

Ранее в РЖД приняли решение о дальнейшей персонификации перевозки животных в поездах, которая будет происходить при покупке билета. Это связано с историей про кота Твикса, которого 11 января 2024 года проводница поезда с сообщением Екатеринбург – Санкт-Петербург высадила из вагона.

Кот ехал в переноске по спецбилету, но позже выбрался из нее и ушел гулять по составу. По словам самой проводницы, она заметила животное, но не нашла хозяина, поэтому высадила Твикса в районе вокзала в Кирове.

Позже, 20 января, волонтеры нашли кота мертвым. Как рассказала волонтер Ольга Кудряшова, Твикс умер от укуса животного и обморожения. Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.