28 марта, 22:30Транспорт
РЖД показали беспилотный поезд, который хотят запустить уже летом на МЦК
РЖД представили беспилотный поезд, который уже летом планируют запустить на МЦК.
На видео, опубликованном компанией, можно заметить семь камер в кабине машиниста – утверждается, что они будут фиксировать происходящее и определять препятствия на пути. Сверху, на лбу поезда, установлены датчики, которые фиксируют людей и животных, которые могут случайно оказаться на путях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.