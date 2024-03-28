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28 марта, 22:30

Транспорт

РЖД показали беспилотный поезд, который хотят запустить уже летом на МЦК

РЖД показали беспилотный поезд, который хотят запустить уже летом на МЦК

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РЖД представили беспилотный поезд, который уже летом планируют запустить на МЦК.

На видео, опубликованном компанией, можно заметить семь камер в кабине машиниста – утверждается, что они будут фиксировать происходящее и определять препятствия на пути. Сверху, на лбу поезда, установлены датчики, которые фиксируют людей и животных, которые могут случайно оказаться на путях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоДарья Тащина
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