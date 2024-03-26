Собянин: новая дорога соединит районы Дорогомилово и Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На западе Москвы строят и обновляют более 3,5 километра дорог, включая путепровод. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Новый маршрут пройдет от Шелепихинского моста, в сторону Кутузовского проспекта, под Белорусским железнодорожным мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко", – информировал мэр.

Благодаря этому улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк. Более того, в городе появится съезд между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и ТТК.

Строители уже приступили к прокладке инженерных коммуникаций и монтажу пролетного строения. Работы планируют закончить в 2024 году.

Ранее Сергей Собянин открыл после реконструкции развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Специалисты достроили все восемь искусственных сооружений – эстакады, путепроводы и остальное. Открытие развязки улучшит движение на юго-востоке МКАД, данный участок является наиболее загруженным.

