Благодаря переразметке в Москве снизилась аварийность и выросла пропускная способность

В Москве за последние 8 лет было реализовано около 300 крупных проектов по переразметке. Так, на 150 перекрестках появились дополнительные полосы общей протяженностью 250 километров. Это позволило увеличить пропускную способность и снизить количество ДТП на дорогах.

Кроме того, на участках с круговым движением начали применять "турбированную разметку". Она предполагает, что потоки машин заранее разводят по полосам перед перекрестком.

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