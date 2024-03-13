Собянин открыл обновленный универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл универсальный спортивный зал "Дружба" в олимпийском комплексе "Лужники", где ранее прошла реконструкция. Мэр заявил, что объект получил новую жизнь после длительной модернизации.

По словам Собянина, тысячи спортсменов вновь будут там тренироваться, получать удовольствие от занятий в обновленном зале. Он поздравил занимающихся на базе "Дружбы" атлетов с открытием спортзала.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы добавили, что здание появилось еще в 1979 году. Его возвели к Олимпиаде 1980 года, однако к 2010-му его инфраструктура устарела. В этой связи Собянин решил комплексно реконструировать спортивный зал.

Специалисты в ходе работ сохранили внешний облик объекта и осуществили полную замену его внутреннего содержания. В частности, были усилены несущие конструкции и заменены трибуны основного зала, старые окна поменяли на энергоэффективные стеклопакеты каскадной формы. Кроме того, специалисты установили новые системы пожарной безопасности, вентиляции и кондиционирования.

Здание сделали полностью адаптированным для маломобильных горожан. В спортзале разместили центральный зал площадью около 2 тысяч "квадратов", трибуны которого вмещают до 3 078 зрителей. Также там появилось три многофункциональных зала, но меньшим размером.

Спортзал оснащен тренажерным залом, медико-восстановительным блоком, конференц-залом, пресс-центром, кафе и другими помещениями. Рядом установили парковку на 149 машино-мест.

В пресс-службе уточнили, что в "Дружбе" планируется провести состязания и тренировки по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным танцам, художественной гимнастике, различным видам единоборств, а также культурно-развлекательные мероприятия. Вместе с тем там намерены организовать работу клуба настольного тенниса и матчи Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.

Ранее Собянин рассказал, что в этом году к финалу подойдет реконструкция и достройка 14 крупных спортивных объектов Москвы. В их числе ледовый дворец в Мнёвниковской пойме и спорткомплекс "Московский транспорт" на Ярославской улице, уточнил мэр. В общей сложности в течение года завершится капитальный и текущий ремонт 176 спортивных сооружений города.

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