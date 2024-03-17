В ЛНР сожгли на Масленицу чучела Байдена и Зеленского

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Чучела президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Джо Байдена сожгли в Луганской Народной Республике на праздновании Масленицы. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что местные жители вынесли два чучела с изображениями лиц Байдена и Зеленского. Кукла президента Штатов была одета в строгий костюм, а кукла украинского лидера – в зеленую одежду.

Акция была организована местными жителями в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп якобы преклоняется перед Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что Трамп позволяет президенту РФ делать все, что он захочет. Байден также назвал нынешнее время "беспрецедентным в истории".