Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 16:41

Общество
Главная / Новости /

Тренер Скрипник: достаточный уровень активности – 150–300 минут нагрузки в неделю

Тренер назвал стандарт здорового и достаточного уровня активности в неделю

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Здоровым и достаточным уровнем активности по мировым стандартам считается не менее 150–300 минут умеренной нагрузки или 75–150 минут интенсивной нагрузки в неделю. Об этом Москве 24 рассказал спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник.

К умеренной нагрузке относят быструю ходьбу, плавание или катание на велосипеде. К интенсивной активности – бег, занятия в тренажерном зале или игровыми видами спорта.

По словам тренера, к еженедельной активности необходимо добавлять силовые упражнения на основные группы мышц минимум два раза в неделю. При длительном сидении также стоит регулярно вставать и делать несколько простых упражнений.

Скрипник отметил, что, чтобы стать активнее, можно поставить себе цель проходить не менее 7–10 тысяч шагов в день. Если имеются проблемы со здоровьем, лучше повышать активность плавно. Главное – заниматься регулярно.

При этом нельзя сразу стремиться к наивысшим результатам. Лучше руководствоваться правилом "чуть больше, чем вчера", добавил эксперт. Начать можно, например, с добавления ходьбы в повседневную жизнь. Это можно осуществить, выходя на остановку пораньше, паркуя машину подальше от пункта назначения, пользуясь лестницей вместо лифта. В офисе следует сознательно находить поводы вставать, например до принтера.

"При наличии лишнего веса, повышенного давления, болей в суставах или сердце перед началом занятий крайне желательна консультация с врачом или специалистом по лечебной физкультуре. Важно чутко следить за самочувствием: одышка, головокружение, боль в груди или резкий скачок давления – сигналы немедленно остановиться и пересмотреть нагрузку вместе со специалистом", – предупредил тренер.

Он добавил, что цель борьбы с гиподинамией, критической нехваткой движения, заключается в возвращении необходимого уровня активности для поддержания здоровья, а не в том, чтобы сделать из каждого человека спортсмена.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 1,8 миллиарда человек в мире не достигают нужного для поддержания здоровья уровня физической активности. Скрипник подтвердил, что гиподинамия действительно угрожает здоровью в современном урбанизированном мире.

Речь идет не только об отсутствии спорта, но и о тотальном дефиците естественной физической активности в течение дня. Причем в крупных городах люди еще менее активны из-за сидячей работы, использования общественного транспорта и лифта, а также цифровизации досуга.

"Последствия такого образа жизни системны и тяжелы. Значительно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний: гипертонии, ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов – до 30% случаев этих болезней связаны с недостатком движения", – рассказал эксперт.

По его словам, при недостатке физической активности нарушается обмен веществ, что приводит к ожирению, развитию сахарного диабета второго типа и формированию метаболического синдрома. Кроме того, страдает и опорно-двигательный аппарат: развиваются артрозы, остеопороз, хронические боли в спине и шее. Из-за гиподинамии повышается тревожность, возникают депрессия, хроническая усталость и нарушения сна.

Ранее дзюдоист Егор Малкин рассказал, что тренироваться по утрам нужно 10–20 минут. Оптимальным интервалом эксперт назвал время с 06:30 до 08:00, когда тело уже выходит из фазы сна, но еще не включилось в повседневную суету. При этом он подчеркнул, что полезно готовить все, что нужно для утренней тренировки, еще вечером.

Врачи рассказали об опасности недостатка движения

Читайте также


обществоспортэксклюзив

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика