Азербайджан отправил на Украину партию электрооборудования

Фото: 123RF.com/alexmama

Азербайджан отправил Украине в качестве гуманитарной помощи партию электрооборудования на фоне кризиса в энергосистеме страны. Об этом сообщило местное информагентство АзерТАдж.

По данным СМИ, отправку груза обеспечило Минэнерго Азербайджана по распоряжению президента республики Ильхама Алиева.

Прошлая партия электрооборудования, включающая 12 солнечных батарей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тысяч метров кабелей и проводов общей стоимостью 1 миллион долларов, была отправлена Украине 20 января. На данный момент Баку оказал Киеву гумпомощь на сумму 45 миллионов долларов.

Ранее СМИ сообщали о блэкауте в украинской столице. Некоторые жители Киева оставались по несколько суток без электричества. Также в домах отсутствовало отопление.

Всего из-за проблем с энергетикой Киев покинули около 500–600 тысяч человек, заявил эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев. Он уточнил, что такое число уехавших осложнило работу коммунальных служб, которые не могут попасть в квартиры для проведения восстановительных работ.