Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 19:42

Политика

Представители 155 стран приглашены на первый Международный форум по безопасности в РФ

Фото: depositphotos/labrador

Представители 155 стран и 26 международных организаций приглашены на первый Международный форум по безопасности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Мероприятие пройдет в Подмосковье в период с 26 по 29 мая.

Ранее Владимир Путин рассказал, что следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 11 ноября 2026 года в Москве. Также президент предложил провести международный экспертный форум, который будет посвящен тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.

По словам главы государства, в условиях геополитической напряженности странам – участницам ОДКБ важно продвигать свои интересы на мировой арене. Кроме того, глава государства рассказал о планах России начать подготовку совместной антитеррористической стратегии ОДКБ.

Также президент предложил странам программу оснащения коллективных сил современным вооружением и техникой, которые уже доказали свою эффективность в военных действиях. Он пообещал, что Россия продолжит сотрудничество с союзниками в укреплении военного потенциала стран.

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика