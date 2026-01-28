Представители 155 стран приглашены на первый Международный форум по безопасности в РФ

Фото: depositphotos/labrador

Представители 155 стран и 26 международных организаций приглашены на первый Международный форум по безопасности. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

Мероприятие пройдет в Подмосковье в период с 26 по 29 мая.

Ранее Владимир Путин рассказал, что следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдет 11 ноября 2026 года в Москве. Также президент предложил провести международный экспертный форум, который будет посвящен тематике формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности.

По словам главы государства, в условиях геополитической напряженности странам – участницам ОДКБ важно продвигать свои интересы на мировой арене. Кроме того, глава государства рассказал о планах России начать подготовку совместной антитеррористической стратегии ОДКБ.

Также президент предложил странам программу оснащения коллективных сил современным вооружением и техникой, которые уже доказали свою эффективность в военных действиях. Он пообещал, что Россия продолжит сотрудничество с союзниками в укреплении военного потенциала стран.

