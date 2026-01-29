Форма поиска по сайту

29 января, 17:53

Шоу-бизнес

Комик Харламов покинул студию из-за ссоры с Дороховым

Фото: youtube.com/KREED FAMILY

Комик Гарик Харламов покинул студию шоу "Не своя игра" певца Егора Крида из-за спора с коллегой Денисом Дороховым. Выпуск опубликован на платформе "VK Видео".

Во время одного из раундов Харламову дали подсказку, на что Дорохов резко отреагировал. При этом он несколько раз проявлял нетерпимость во время выпуска, из-за чего артист не сдержался.

"Я не буду с ним разговаривать. Пусть орет. Я поеду! Я хочу встать и уйти, простите. Без смеха. До свидания!" – сказал комик и покинул площадку.

Кроме того, Харламов в нецензурных выражениях объяснил, что его "напрягает и выбешивает" поведение коллеги и что он не будет продолжать разговор в таком тоне.

Однако спустя время юморист вернулся, и съемки были возобновлены. Обстановку на площадке помог разрядить другой участник выпуска – Азамат Мусагалиев.

В финале конфликт был полностью разрешен – Харламов и Дорохов обнялись, а также в шутку "назначили виноватым" соведущего Крида Прохора Шаляпина.

Ранее актеров Марго Робби и Джейкоба Элорди, снявшихся в новой экранизации романа Эмили Бронте "Грозовой перевал", раскритиковали за флирт на публике. Актриса заказала для себя и коллеги парные перстни, а Элорди рассказывал, что между ними возникла "зависимость друг от друга".

