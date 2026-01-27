Экс-супруга Диброва отреагировала на комментарии про ее грустных детей

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина отреагировала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) на заявления пользователей, которые указали, что ее дети на одном из опубликованных видео выглядят грустными.

Выяснилось, что ради семейной фотосессии дети Дибровых не пошли в школу.

"Не печальтесь. С детьми порядок", – ответила одному из подписчиков экс-супруга телеведущего.

Дмитрий и Полина официально развелись в сентябре прошлого года. Вилла, где проживала семья, была приобретена телеведущим до брака и осталась в его собственности. Все вопросы по разделу имущества были урегулированы по взаимному согласию.

Трое общих сыновей – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – будут проживать с матерью. Для того чтобы дети могли часто видеться с отцом, Диброва арендовала дом на той же улице, где живет бывший супруг.

Разлад в семье начался после ухода Полины к бизнесмену Роману Товстику. Несмотря на это, телеведущий поблагодарил экс-супругу за все годы, прожитые вместе. Он отметил, что штамп в паспорте не изменил его чувств.

