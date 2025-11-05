Форма поиска по сайту

05 ноября, 14:32

Шоу-бизнес

Полина Диброва не стала комментировать слухи о фиктивном разводе

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Яворская Яна

Бывшая модель Полина Диброва, которая недавно развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым, не стала комментировать слухи о том, что их развод фиктивный, сообщает "Газета.ру".

Ранее в телеграм-канале "Свита короля" появилась информация о том, что развод Дибровых якобы был спланирован с целью привлечения внимания. Уточнялось, что об этом рассказала подруга семьи.

"Не знаю, о чем речь. Комментировать не готова", – сказала Диброва.

О разладе в семье стало известно в конце июля. Выяснилось, что Диброва ушла к бизнесмену Роману Товстику. В августе телеведущий подтвердил развод, а в сентябре суд официально расторг их брак.

Позже Дибров выступил с первым заявлением после развода. В обращении к своей бывшей жене он подчеркнул, что юридические формальности расторжения брака завершаются штампом в паспорте, однако его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

Полина Диброва намекнула на расставание с миллиардером Романом Товстиком

