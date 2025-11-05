05 ноября, 14:32Шоу-бизнес
Полина Диброва не стала комментировать слухи о фиктивном разводе
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Яворская Яна
Бывшая модель Полина Диброва, которая недавно развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым, не стала комментировать слухи о том, что их развод фиктивный, сообщает "Газета.ру".
Ранее в телеграм-канале "Свита короля" появилась информация о том, что развод Дибровых якобы был спланирован с целью привлечения внимания. Уточнялось, что об этом рассказала подруга семьи.
"Не знаю, о чем речь. Комментировать не готова", – сказала Диброва.
О разладе в семье стало известно в конце июля. Выяснилось, что Диброва ушла к бизнесмену Роману Товстику. В августе телеведущий подтвердил развод, а в сентябре суд официально расторг их брак.
Позже Дибров выступил с первым заявлением после развода. В обращении к своей бывшей жене он подчеркнул, что юридические формальности расторжения брака завершаются штампом в паспорте, однако его истинные чувства к женщине остаются неизменными.
Полина Диброва намекнула на расставание с миллиардером Романом Товстиком