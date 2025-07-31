"Комсомольская правда": Дмитрий и Полина Дибровы на грани развода

В конце июля СМИ сообщили, что молодая жена 65-летнего Дмитрия Диброва Полина якобы ушла от него к другу семьи, женатому бизнесмену Роману Товстику. Сам предприниматель уже рассказал подписчикам в соцсетях, что разводится с супругой Еленой. Женщина, в свою очередь, опубликовала пугающий пост о том, что ее дети остались сиротами. Дибров пока хранит молчание, а Полина все отрицает. Подробности семейной драмы – в материале Москвы 24.

"Никаких новостей у нас нет"

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/polinadibrova

29 июля издание "Комсомольская правда" со ссылкой на источник сообщило, что 65-летний Дмитрий Дибров и его супруга, 36-летняя Полина, на грани развода. По словам друга семьи, у Полины давно отдельная личная и профессиональная жизнь.





источник, знакомый с ситуацией Полина в расцвете сил и хочет жить на полную катушку в хорошем смысле этого слова. У Дмитрия же совсем другой ритм.

Родственники и друзья телеведущего отмечают, что Дмитрий "разбит" и очень тяжело переживает разрыв. Как указал друг семьи, вокруг Дмитрия сейчас сплотились все родственники, которые не понимают, "чем он заслужил такой жестокий финал семейной жизни". Сам Дибров комментариев пока не дает.

По данным издания, телеведущий узнал об измене супруги месяц назад. Инсайдеры добавили: Дибров предполагал, что Полина может быть ему неверна, но не ожидал, что все настолько серьезно.

На фоне слухов о разводе Полина продолжает активно вести социальные сети, в которых делится фотографиями с мероприятий и вечеринок. При этом Диброва перестала публиковать снимки со знаменитым супругом в своем аккаунте еще весной этого года. Уже тогда пользователи соцсетей заподозрили, что в звездном браке не все гладко. Супруги долгое время не комментировали домыслы, однако 29 июля Полина все же пообщалась с журналистами. В комментарии для издания Super женщина опровергла новости о разводе, заявив, что они с супругом не расставались.

"Просто Дмитрий сегодня улетел в Барселону к друзьям, а я осталась в Москве. Больше никаких новостей у нас нет", – заявила она.

"Все остались сиротами"

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/elenatovstik

Разлад в семье Дибровых случился якобы из-за романа Полины на стороне. По информации StarHit, отношения между супругой телеведущего и сооснователем сетевой корпорации с миллиардными оборотами Романом Товстиком начались еще в начале года. По данным СМИ, бизнесмен снимал дом для встреч с Полиной, который расположен неподалеку от особняка Дибровых.

30 июля Товстик сообщил в своих соцсетях, что разводится с женой Еленой спустя 19 лет брака. Супруги являются родителями шестерых детей.

"К сожалению, 19 лет нашего брака с Еленой пришли к концу. Сколько бы ни было вложено стараний сохранить брак – это стало невозможным. <...> У нас шесть прекрасных детей, для которых мы останемся любящими и заботливыми родителями", – написал он.

По информации источника издания StarHit, проблемы в семье Товстика начались давно. Якобы Роман хотел развестись с супругой еще 2,5 года назад, но тогда узнал о беременности Елены и супруги решили попробовать сохранить отношения.

Однако супруга Романа до последнего времени демонстрировала в соцсетях идиллию. Всего пару недель назад Елена опубликовала серию снимков с заграничного отдыха, отметив, что это "первая поездка после декрета без детей с любимым". Но после того как Товстик объявил о крахе брака, в ее аккаунте появился эмоциональный пост. Женщина обвинила супруга в предательстве после "22 лет счастливого брака", а также заявила, что он ушел к подруге семьи. Елена сопроводила публикацию траурной свечой и предупредила Романа, что ему придется забрать ее тело из Италии.





Елена Товстик жена Романа Товстика Светлая память Елене Товстик! К сожалению, Роману придется забрать тело своей жены из Италии. Разрушив семью, убив мать и шестерых детей...

"Все остались сиротами без матери", – добавила женщина.

Однако, по данным Super.ru, Елена жива и пытается справиться с семейным кризисом в итальянских апартаментах.

По данным СМИ и публикациям в соцсетях, Дибровы и Товстики дружили несколько лет. Елена даже состояла в женском закрытом клубе Полины, который Диброва сейчас активно рекламирует. Судя по публикациям супруги Товстика, несколько лет назад жена Диброва присутствовала на ее выписке из роддома, когда у Елены родился пятый ребенок. По данным СМИ, Полина даже стала крестной матерью новорожденной девочки.

"На данный момент все четверо участников ситуации думают, как красиво завершить свои браки и решить все вопросы относительно воспитания наследников. На развод Полина и Дмитрий пока не подавали", – рассказал инсайдер StarHit.

Несмотря на разницу в возрасте

Фото: Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)/polinadibrova

Полина и Дмитрий Дибровы познакомились на конкурсе красоты, когда ей было всего 17 лет. Однако роман между ними закрутился, когда девушка достигла совершеннолетия. Уже через год пара узаконила отношения. По данным СМИ, девушка не хотела выходить замуж за телеведущего, который старше ее на 30 лет, но Дибров смог расположить ее к себе. Брак с Полиной стал для Дмитрия четвертым. У пары есть трое сыновей – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

В интервью изданию "Теленеделя" в 2018 году Дибров рассказывал, что он немного пытался перевоспитать Полину, прививал ей манеры, когда она стала его женой. Она добавляла, что под влиянием взрослого избранника в 17 лет читала книги из списка, который он ей составил.

К слову, в том же интервью телеведущий сделал скандальное высказывание, что "брать девушку надо прямо со школьной скамьи, пока она чистая, пока учителя не нашлись", отметило издание Spletnik.

