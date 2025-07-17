Супруга Диброва опубликовала кадры с телеведущим на фоне слухов о разводе

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Супруга Дмитрия Диброва Полина показала кадры празднования своего дня рождения на фоне слухов о разводе с телеведущим. На торжестве в ресторане присутствовали ее муж и их дети, сообщает "Газета.ру".

Диброва назвала 36-летие обнулением и шагом в новую реальность. Она поблагодарила семью и друзей, а также отметила, что самое главное в жизни – это ощущать и отдавать другим чувство любви и поддержки.

"Можно прыгать высоко, красиво и ярко... В купальнике или любой другой одежде... Одной или с кем-то. А приземляешься ты на две стопы на ту же землю и в тот же момент", – прокомментировала модель свою публикацию.

Пару заподозрили в разводе, когда блогер перестала делиться снимками с Дибровым. Подписчики стали задавать ей вопросы об этом, однако та не давала пояснений. При этом пользователи уверены, что Дибровы находятся на грани развода, но скрывают это от общественности.

Ранее Мишель Обама опровергла слухи о своем возможном разводе с экс-президентом США Бараком Обамой. Подозрения о разладе между супругами появились после того, как Обама начал посещать мероприятия без жены. Однако бывшая первая леди Штатов рассказала на подкасте, что никогда не думала о разводе с мужем даже в самые тяжелые времена.