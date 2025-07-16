Сын Бориса Немцова развелся с супругой после 7 лет брака

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Сын политика Бориса Немцова Антон развелся с супругой Анной после семи лет брака. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на социальные сети Немцова-младшего.

"Мы оба достойные, честные люди, которые очень любят нашего совместного сына Бориса. Борис у нас получился восхитительный парень, как плод нашей бывшей любви", – отметил он в публикации.

По словам сына политика, его любовь с экс-супругой прошла, поэтому они приняли решение расстаться. Он также заявил, что больше не будет комментировать данную тему.

Немцов уехал жить в Дубай вместе с семьей несколько лет назад. Там он основал консалтинговую фирму, которая помогает людям из других государств переехать в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее пользователи Сети заподозрили актрису Анастасию Сиваеву в разводе. Артистка больше 10 лет вела закрытый образ жизни. Она перестала сниматься в кино, публиковать посты в социальных сетях и появляться на публичных мероприятиях. Однако недавно актриса вновь начала вести личный блог.

Подписчики предположили, что Сиваева отказывалась от карьеры из-за супруга, который был против ее публичности.