Актриса Яна Кошкина развелась с мужем Анатолием Черкасовым после 1,5 года брака

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/Яна Кошкина

Российская актриса, телеведущая и модель Яна Кошкина развелась с мужем, бизнесменом Анатолием Черкасовым после 1,5 года брака. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог девушки.

Актриса уточнила, что рассталась с супругом мирно. По ее словам, имущество они не делили, так как каждый из них остался при своем. Кроме того, Кошкина заявила, что никаких измен или домашнего насилия, которые могли бы послужить причиной развода, не было.

"Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное. Всем спасибо!" – заключила 35-летняя телеведущая.

Многие подписчики поддержали Кошкину.

Ранее комик Михаил Галустян развелся со своей женой Викторией после 18 лет брака. По его словам, расставание прошло без ссор и обид. С бывшей супругой они остались в хороших отношениях.

Пара познакомилась в ночном клубе Краснодара в 2003 году. В 2007-м они сыгрались свадьбу. В браке родились двое детей – дочери Эстелла и Элина.

