29 января, 18:56

Политика

В ЕС выразили обеспокоенность нарастающей зависимостью от газа из США

Фото: 123RF.com/gorkairaundegi

Евросоюз обеспокоен ростом зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ), особенно на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

"Я определенно слышу это, общаясь с министрами энергетики и главами государств со всей Европы – растет обеспокоенность", – передает его слова Bloomberg.

Политик также указал на то, что последние события стали для ЕС "тревожным сигналом", поскольку он зависит от США более чем на половину своих поставок СПГ. Сейчас активно рассматривается возможность увеличения поставок из Канады, Катара и стран Северной Африки. Йоргенсен добавил, что встретится с потенциальными поставщиками в ближайшие недели.

В СМИ отметили, что намерение Трампа захватить Гренландию и его угрозы странам, которые пытаются ему помешать, заставили Европу пересмотреть свои связи с США в ряде секторов, таких как оборона и энергетика.

Торговое соглашение 2025 года включало обязательство Евросоюза закупить американской энергии на 750 миллиардов евро. При этом ЕС сокращает число источников энергии, отказываясь от российских поставок, – недавно страны достигли соглашения о поэтапном прекращении этого импорта. Сейчас Евросоюз получает около 15% СПГ из России.

Ранее в СМИ появлялась информация, что ЕС попал в энергетическую ловушку от США после отказа от газа из России. По словам журналистов, объединение зависит от поставок СПГ из Соединенных Штатов. Отношения с Вашингтоном из-за политики Трампа становятся очень уязвимыми.

Несмотря на это, Совет Евросоюза окончательно утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в ЕС с 1 января 2027 года.

политика, экономика, за рубежом

