NBC: Евросоюз обсуждает создание своего ядерного оружия из-за разногласий с США

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейские страны обсуждают возможность расширения ядерных арсеналов, в том числе разработку собственного ядерного оружия, из-за разногласий с США, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NBC.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза рассматривают возможность дальнейшего существования с большей опорой на ядерное оружие Франции и Великобритании. Альтернативой является разработка своего атомного оружия.

Ранее сообщалось, что лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов НАТО, опасаются, что в случае получения контроля над Гренландией амбиции американского президента Дональда Трампа могут распространиться на другие европейские территории.

Сам американский лидер уточнял, что остров ему необходим для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". При этом он подчеркивал, что в получении Гренландии ему нужна помощь НАТО. Европарламент осудил заявления, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО".

