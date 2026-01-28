Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 21:56

Политика

Журналист Карлсон назвал беспорядки в городах США признаком начавшегося распада страны

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Беспорядки в городах США могут быть признаком распада всей страны, заявил журналист Такер Карлсон в опубликованном им на YouTube видео.

"Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны", – подчеркнул он, комментируя антимигрантские рейды в Миннеаполисе и вызванные ими протесты.

Карлсон назвал это одним из самых серьезных моментов в жизни. Он добавил, что происходящее "олицетворяет хаос" и что это "худшее, что может случиться", так как это равносильно гибели людей и страны.

Акции протеста в штате Миннесота начались в январе после того, как сотрудник служб иммиграционного и таможенного контроля (ICE) застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, которая преградила на машине дорогу силовикам. В министерстве внутренней безопасности США заявили, что женщина пыталась переехать офицера, прежде чем тот открыл огонь.

Кроме того, в Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти. По заявлению властей, первый опасался за свою жизнь.

Американский президент Дональд Трамп выразил недоумение по поводу резонанса вокруг данных инцидентов и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, чтобы скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета. Он пригрозил ввести в Миннесоту военнослужащих, если местные власти не остановят протесты.

По данным СМИ, Пентагон планирует отправить примерно 1,5 тысячи военных при обострении ситуации с беспорядками.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика