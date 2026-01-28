Журналист Карлсон назвал беспорядки в городах США признаком начавшегося распада страны

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Беспорядки в городах США могут быть признаком распада всей страны, заявил журналист Такер Карлсон в опубликованном им на YouTube видео.

"Мы наблюдаем разрушение социальной структуры правительства и, возможно, всей страны", – подчеркнул он, комментируя антимигрантские рейды в Миннеаполисе и вызванные ими протесты.

Карлсон назвал это одним из самых серьезных моментов в жизни. Он добавил, что происходящее "олицетворяет хаос" и что это "худшее, что может случиться", так как это равносильно гибели людей и страны.

Акции протеста в штате Миннесота начались в январе после того, как сотрудник служб иммиграционного и таможенного контроля (ICE) застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, которая преградила на машине дорогу силовикам. В министерстве внутренней безопасности США заявили, что женщина пыталась переехать офицера, прежде чем тот открыл огонь.

Кроме того, в Миннеаполисе агент ICE застрелил медбрата Алекса Претти. По заявлению властей, первый опасался за свою жизнь.

Американский президент Дональд Трамп выразил недоумение по поводу резонанса вокруг данных инцидентов и заявил, что администрация штата призывает местных жителей к восстанию, чтобы скрыть кражу миллиардов долларов из бюджета. Он пригрозил ввести в Миннесоту военнослужащих, если местные власти не остановят протесты.

По данным СМИ, Пентагон планирует отправить примерно 1,5 тысячи военных при обострении ситуации с беспорядками.

