WP: Пентагон может отправить 1,5 тысячи военных в Миннесоту из-за беспорядков

Фото: depositphotos/icholakov01

Пентагон планирует отправить примерно 1,5 тысячи военных в штат Миннесота при обострении ситуации с беспорядками. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на военных чиновников.

Руководство Пентагона приказало готовиться к развертыванию бойцам из двух пехотных батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США, которая базируется в Аляске. Вместе с тем пока остается неясным, будут ли задействовать этих бойцов.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил ввести в Миннесоту военнослужащих, если местные власти не остановят протесты против служб иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

В частности, американский лидер пообещал задействовать закон о восстании, который предоставит ему право использовать войска внутри страны в исключительных обстоятельствах.

Акции протеста начались в Миннесоте в начале января после того, как сотрудник ICE застрелил 37-летнюю Рене Николь Гуд, которая преградила на машине дорогу силовикам. В министерстве внутренней безопасности США заявили, что Гуд пыталась переехать офицера, прежде чем тот открыл огонь.